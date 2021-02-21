Sel felaketinden dersimizi aldık

İZSU Genel Müdürlüğü, ilk etapta Buca’da 15 kilometre, Bornova’da 30 kilometre ve Konak’ta 17 kilometre olmak üzere toplamda 62 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattının yapımına başladı. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’la birlikte Buca ve Konak Gültepe’de devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmaların etaplar halinde yürütüleceğini belirten Başkan Soyer, “Bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz 133 kilometrelik hattın yanı sıra 120 km’lik imalatın da yapımına başlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki bir kaç yıl İzmir tarihinde en kısa sürede en fazla yağmur suyu hattı imalatı yapılan dönem olacak. Bir daha burada halkımıza sel ve taşkın felaketi yaşatmayacağız” dedi. Soyer, yağmur suyu hatlarının yapımıyla atık su kanallarının rahatlayacağını ve Körfez’in temizlenme sürecinin de hızlanacağını dile getirdi. 115 milyon lirayı bulan projeye mayıs ayı içinde başlanması planlanıyor.

15 günde 34 bin araç

Pandemi döneminde biniş rakamları yüzde 50’den fazla düşen İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kullanım sıklığının yoğun olduğu hat ve saat dilimlerini baz alarak yeni bir sefer programı oluşturdu. 1 Şubat’ta uygulanmaya başlanan yeni tarife, özellikle Bostanlı-Üçkuyular hattında hizmet veren arabalı vapur kullanımında önemli ölçüde artış sağladı. Şubat ayının ilk 15 gününde 34 bin 679 araç taşındı. Ocak ayının ilk yarısında bu rakam 29 bin 5 olarak gerçekleşti. Bir günde taşınan en fazla araç sayısı rekoru da kırıldı. 4 bin 629 olan önceki rekor, 5 Şubat günü 5 bin 60’a yükseldi.