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    HaberlerEge Haberleri Sel, Menderesli çiçekçiyi vurdu
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    08.02.2021 - 00:02 |

    Sel, Menderesli çiçekçiyi vurdu

    Yıllık ortalama 27 milyon 500 bin adet çiçek üretiminin yapıldığı İzmir’de yaşanan sel felaketi nedeniyle seralar ve çiçekler zarar gördü.

    Sel, Menderesli çiçekçiyi vurdu

    Türkiye’de kesme çiçek üretiminin yüzde 45’ini karşılayan Menderes’te çiçek üretimi yapan vatandaşlar, güllerde ‘kara leke’ karanfillerde de ‘fusarium’ hastalığının baş gösterdiğini söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlık yapan üreticiler sel ve çiçeklerde oluşan hastalıklar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Menderes’te gül üretimi yapan Ali Didar, “Güllerimiz su baskınından dolayı çürümeye başladı. Sevgililer Günü için hazırlığımız vardı ancak hepsi heba oldu” dedi. Harun Bila da, “2 bin 500 metrekarelik seramızda her şey komple yok oldu” diye konuştu. l DHA

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