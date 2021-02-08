Sel, Menderesli çiçekçiyi vurdu

Türkiye’de kesme çiçek üretiminin yüzde 45’ini karşılayan Menderes’te çiçek üretimi yapan vatandaşlar, güllerde ‘kara leke’ karanfillerde de ‘fusarium’ hastalığının baş gösterdiğini söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlık yapan üreticiler sel ve çiçeklerde oluşan hastalıklar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Menderes’te gül üretimi yapan Ali Didar, “Güllerimiz su baskınından dolayı çürümeye başladı. Sevgililer Günü için hazırlığımız vardı ancak hepsi heba oldu” dedi. Harun Bila da, “2 bin 500 metrekarelik seramızda her şey komple yok oldu” diye konuştu. l DHA