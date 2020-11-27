Selçuk Yaşar Ödülü Sarıçiftçi’nin

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü ikinci yılında sahibini buldu. Ödülün sahibi, teknoloji alanında yaptığı uluslararası çalışmalarıyla dünyada adından söz ettiren, özellikle ‘temiz enerji’ konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan, plastik organik güneş pilleri konusundaki projesiyle dünyadaki ilk patent ve yayına sahip olan Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi oldu. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Kurucumuzun, ‘Bilgiye, ilme ve tecrübeye kıymet vermeyen bir ortamın içine itilmekten şiddetli korunmalıyız’ sözleri bizlere rehber oldu” dedi.

Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da, “Yaşar Üniversitesi olarak bilginin en önemli güç olduğuna inanırız. Evrensel bilginin birikimiyle beslenerek yeni bilgiler üretir ve insanlığın yararına sunmak için çalışırız. Evrensel standartlara ve etik kurallara uyarak bilgiyi üretir, insanlığın yararı için paylaşırız” diye konuştu. Sarıçiftçi ise, Türkiye’nin geleceği için güneş enerjisinin büyük önemine değindi.