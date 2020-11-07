Selçuk’a arama kurtarma ekibi

İzmir depreminde enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Selçuklu AKUT üyeleri, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret etti. AKUT üyeleri Sercan Avcı, Serhat Özvan ve Ali Ünal ziyaretlerinin ardından hizmet binasından ayrılırken belediye çalışanları ve Başkan Sengel tarafından alkışlarla uğurlandı. Başkan Sengel, AKUT’un yönlendirmeleriyle kentte bir arama kurtarma ekibinin kurulması, acil müdahale ve Selçuk Belediyesi’yle ilçede deprem eğitimleri verilmesi için gerekli çalışmaların başlayacağını belirtti.