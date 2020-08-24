Selçuklunun alın teriyle yenilendi

Efes Selçuk’un kentsel kimliğini yansıtan mekânlardan biri olan Ahmet Ferahlı Parkı yenilendi. Selçuk’un kent merkezini düzenlemelerin süreceğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Park, öz sermayemiz ve personelin özverili çalışmalarıyla tamamlandı. Burada bulunan banklar ve büfe tamamen çalışanlarımızın elinden çıktı. Burası buram buram alın terinin olduğu bir alandır. Bu parkta bulunduğumuz alanın yanı sıra Sevgi Yolu’nu da kapsayan daha büyük planlarımız var. Şimdilik pandemi nedeniyle sadece bazı düzenlenmeleri gerçekleştirdik. Gerçek projemiz kente farklı bir vizyon kazandıracak, daha büyük bir proje olacak” diye konuştu.

Ziyaret sebebiyle Selçuk’ta bulunan ve parkı gezen CHP İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok ise, “Yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde burada insanın ruhuna değen bir nefes aldım” dedi.

Temsilcileri işçiler seçti

Efes Selçuk Belediyesi personel şirketinde çalışan işçiler, işçi temsilcilerini seçti. Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere sendika temsilcileri; Ali Akyüz, Ali Kurtuldu ve Yusuf Çobanoğlu oldu. Seçimler sırasında işçilerini yalnız bırakmayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Demokrasi kültürünü hayatımızın her alanında görmek bizi mutlu ediyor” dedi.