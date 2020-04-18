Selçuk’ta halkla birlikte, halk için

Sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için, pazara gelen vatandaşlar belirli bir sayıyı aşmayacak şekilde alana alınıyor. Maskesiz vatandaşın alınmadığı pazarda ateş ölçümleri yapılarak; vatandaşlara el dezenfektasyonu veriliyor.

Zor günler geçecek

Efes Selçuk halkının da pazara sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sengel, “Bu zor zamanları daha kolay atlatabilmek için biz de tezgâh başındayız. Her şeyi halkımızla birlikte halkımız için yapıyoruz” dedi.