BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Selçuk’ta halkla birlikte, halk için
    ABONE OL
    18.04.2020 - 00:04 |

    Selçuk’ta halkla birlikte, halk için

    Koronavirüs ile mücadele sürecinde kurulan Efes Selçuk Halk Pazarı, hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve çalışanlar halk için tezgâh başına geçti.

    Selçuk’ta halkla birlikte, halk için

    Sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için, pazara gelen vatandaşlar belirli bir sayıyı aşmayacak şekilde alana alınıyor. Maskesiz vatandaşın alınmadığı pazarda ateş ölçümleri yapılarak; vatandaşlara el dezenfektasyonu veriliyor.

    Zor günler geçecek

    Efes Selçuk halkının da pazara sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sengel, “Bu zor zamanları daha kolay atlatabilmek için biz de tezgâh başındayız. Her şeyi halkımızla birlikte halkımız için yapıyoruz” dedi.

    Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
    daha fazla video için
    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

    Son dakika | 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Tarihler belli oldu! THY, Türk vatandaşlar için ABD'ye özel sefer düzenleyecek

    Tarihler belli oldu! THY, Türk vatandaşlar için ABD'ye özel sefer düzenleyecek

    Sıradaki Haber