18.04.2020 - 00:04 |
Selçuk’ta halkla birlikte, halk için
Koronavirüs ile mücadele sürecinde kurulan Efes Selçuk Halk Pazarı, hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve çalışanlar halk için tezgâh başına geçti.
Sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için, pazara gelen vatandaşlar belirli bir sayıyı aşmayacak şekilde alana alınıyor. Maskesiz vatandaşın alınmadığı pazarda ateş ölçümleri yapılarak; vatandaşlara el dezenfektasyonu veriliyor.
Zor günler geçecek
Efes Selçuk halkının da pazara sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sengel, “Bu zor zamanları daha kolay atlatabilmek için biz de tezgâh başındayız. Her şeyi halkımızla birlikte halkımız için yapıyoruz” dedi.
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