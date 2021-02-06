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    HaberlerEge Haberleri Selinos, gün yüzüne çıkacak
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    06.02.2021 - 07:00 |

    Selinos, gün yüzüne çıkacak

    Bergama Belediyesi, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında dere yatağında temizliğe başladı.

    Selinos, gün yüzüne çıkacak

    Bergama Belediyesi, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında dere yatağında temizliğe başladı. UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın en prestijli projeleri arasında yer alan Selinos tamamlandığında, Türkiye yeni bir turizm alanına kavuşacak. Bergama’da yıllardır bu projenin hayal edildiğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Israrlı takiplerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle ilçemizi şahlandıracağız. Tamamlandığında, üç bin yıllık Pergamon Antik Kenti’nin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak” dedi.

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