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    HaberlerEge Haberleri Selinos’ta tarihi adım
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Selinos’ta tarihi adım

    Bergama’nın hayal projesi Selinos Antik Kanal Restorasyonu için bir adım daha atıldı, İzmir Valiliği’nde protokol imzalandı

    Selinos’ta tarihi adım

    Projeler için gerçekleştirdiği Başkent ziyaretinin ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan güzel bir haber daha geldi. Bergama’nın makus talihini değiştirecek olan Millet Bahçesi, doğalgaz çalışmaları ve TOKİ konutları ardından Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için bir adım daha atıldı. Başkan Koştu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar ile birlikte İzmir’de proje için bir araya geldi ve kentin heyecanla beklediği projenin protokolünü imzaladı.
    Çalışmaya devam
    Göreve geldikleri ilk günden itibaren Bergama için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Hakan Koştu, “İlçemiz zengin kültürel ve tarihsel bir geçmişe sahip. İlçemizin makus talihini değiştireceğiz. Her biri milyonlarca lira ile ifade edilen ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizin hazırlıklarını tek tek yapmaya devam ediyoruz. Bergama’mızı hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız” dedi.

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