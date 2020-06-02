‘Sellukayla İzmir turizmi kazanacak’

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde belirlenen ‘Selluka Kriterleri ve Belgelendirme Sistemi’nin ülkenin diğer varış noktaları arasında kenti öne çıkaracağını söyledi. İşler, “Sistemin önemi ve İzmir turizmine getireceği katkı, normalleşmeyle ve turizm hareketliliğinin başlamasıyla görülecektir. Bu sisteme öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e ve ekibine teşekkür borçluyuz” dedi. ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir’in turizmde söz sahibi olabilmesi için böyle çalışmaların sürmesi gerektiğini belirtti