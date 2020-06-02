BİST107.2660.00EURO7.580.16USD6.810.03ALTIN380.830.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Sellukayla İzmir turizmi kazanacak’
    ABONE OL
    02.06.2020 - 07:00 |

    ‘Sellukayla İzmir turizmi kazanacak’

    Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde belirlenen ‘Selluka Kriterleri ve Belgelendirme Sistemi’nin ülkenin diğer varış noktaları arasında kenti öne çıkaracağını söyledi.

    ‘Sellukayla İzmir turizmi kazanacak’

    Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde belirlenen ‘Selluka Kriterleri ve Belgelendirme Sistemi’nin ülkenin diğer varış noktaları arasında kenti öne çıkaracağını söyledi. İşler, “Sistemin önemi ve İzmir turizmine getireceği katkı, normalleşmeyle ve turizm hareketliliğinin başlamasıyla görülecektir. Bu sisteme öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e ve ekibine teşekkür borçluyuz” dedi. ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir’in turizmde söz sahibi olabilmesi için böyle çalışmaların sürmesi gerektiğini belirtti

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

    İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Havai fişeğe veda edelim

    Havai fişeğe veda edelim

    Sıradaki Haber