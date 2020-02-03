Selvitopu’ndan AKUT’a destek

Ergut, belediyenin tahsis ettiği, Türkiye’nin en büyük AKUT merkezi olan Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın adını taşıyan yerleşke sayesinde Kuşadası, Denizli, Manisa ve Seferihisar ekiplerinin hızlı bir şekilde toplanarak son depremlere müdahale ettiğini belirtti.

Son bir haftada 400 başvuru

Ergut, “Son bir haftada yaklaşık 400 kişi AKUT’a gönüllü olmak için başvuru yaptı” dedi. Başkan Selvitopu da son depremlerin, afetlere hazırlığın ve hızlı müdahalenin önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı, “Biz sizlerle bundan sonraki süreçte de yan yanayız. AKUT’a desteğimiz devam edecek” diye konuştu.