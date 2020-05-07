Sembolik katılımla anma

Buca Üç Fidan Anıtı’nda idam saati olan 05.30’da saygı duruşunda bulunuldu, anıta karanfil bırakıldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bahar sevincini gölgeleyen bu idamlar, toplumsal belleğimizde yaratılan bir travma olmasının yanı sıra siyasi, hukuki ve tarihsel olarak da bir dönüm noktası olmaya devam ediyor” dedi.