07.05.2020 - 00:04 |
Sembolik katılımla anma
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 48. yılında, koronavirüs salgını nedeniyle sembolik katılımla anıldı.
Buca Üç Fidan Anıtı’nda idam saati olan 05.30’da saygı duruşunda bulunuldu, anıta karanfil bırakıldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bahar sevincini gölgeleyen bu idamlar, toplumsal belleğimizde yaratılan bir travma olmasının yanı sıra siyasi, hukuki ve tarihsel olarak da bir dönüm noktası olmaya devam ediyor” dedi.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.