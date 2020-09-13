‘Semineri kaçırmayın’

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde, kişisel veri işleyen tüm kurum ve kuruluşların uymaları gereken kurallar ve KOBİ’lere getirilen yükümlülükler hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla internet üzerinden seminer düzenlenecek. 15 Eylül saat 14.00’te gerçekleşecek programda, VERBİS kaydı anlatılacak, sorular yanıtlanacak. Seminerde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi konusunda bilgilendirme yapılacak. Üyelerin seminere katılmasını isteyen Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Kişisel verilerin korunması çok büyük bir önem taşıyor. Korumayan özel sektör ve kamu sektörü ilgilileri için de çok ağır cezalar söz konusu. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 20 bin ile 1 milyon lira arasında idari para cezası verilebiliyor” dedi.