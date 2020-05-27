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    HaberlerEge Haberleri Semt merkezinin yüzde 70’i tamam
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Semt merkezinin yüzde 70’i tamam

    Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle yaşama geçirdiği ve yaklaşık yüzde 70’i tamamlanan Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi’nde çalışmalar yeniden başladı.

    Semt merkezinin yüzde 70’i tamam

    Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle yaşama geçirdiği ve yaklaşık yüzde 70’i tamamlanan Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi’nde çalışmalar yeniden başladı. egedesonsoz.com’un haberine göre, 2021’de hizmete açılması planlanan merkez, alanında İzmir’in büyüklerinden biri olacak. Kapasitesi ve donanımlarıyla sadece Karabağlar’a değil tüm İzmir’e hizmet verebilecek. Merkez için yeniden yapım ihalesine çıkıldı ve kazanan şirketle sözleşme imzalandı. Başkan Muhittin Selvitopu tesise gelerek, inceleme ve denetleme yaptı. Merkezin tüm İzmir’e seslenecek altyapıya sahip olacağını vurgulayan Selvitopu, “Düğün, taziye ve toplantı salonları, semt merkezi, spor salonu gibi işlevlerle dört dörtlük bir tesis olacak” dedi.

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