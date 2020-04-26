Semt pazarı web sitesi haftasonu da görevde

‘Evde Kalın Biz Size Getiririz’ diyen Aliağa Belediyesi, sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerini Ramazan ayı süresince de vatandaşının evine kadar götürecek. aliagasemtpazari.com’dan, Ramazan ayı boyunca da saat 17.30’a kadar verilen siparişler aynı gün, 17.30’dan sonra verilen siparişler ise bir sonraki gün adreslere teslim ediliyor. Ödeme, site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak yapılabiliyor.