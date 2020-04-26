26.04.2020 - 00:01 |
Semt pazarı web sitesi haftasonu da görevde
Aliağa Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan sosyal destek projelerinden aliagasemtpazari.com, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşna hizmet vermeye devam ediyor.
‘Evde Kalın Biz Size Getiririz’ diyen Aliağa Belediyesi, sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerini Ramazan ayı süresince de vatandaşının evine kadar götürecek. aliagasemtpazari.com’dan, Ramazan ayı boyunca da saat 17.30’a kadar verilen siparişler aynı gün, 17.30’dan sonra verilen siparişler ise bir sonraki gün adreslere teslim ediliyor. Ödeme, site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak yapılabiliyor.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.