Sengel, sözünü tuttu

Sosyal belediyecilik kapsamında atılacak bu önemli adım öncesi sosyal konutlarda yaşayan vatandaşı ziyaret eden Sengel, “Sözlerimizi unutmuyoruz, doğruyu savunuyoruz, vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. Daha sağlıklı evlerde yaşamalarına yönelik düzenlemeler yapılacak. Belediye imkânlarımız el verdiği sürece bizden yardım isteyen tüm hemşerilerimizin yanında olmak, yaralarına biraz da merhem olabilmek, bizlere bu işi mutlulukla yapabilme gücü veriyor” dedi.