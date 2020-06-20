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    HaberlerEge Haberleri Sengel, sözünü tuttu
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    20.06.2020 - 00:03 |

    Sengel, sözünü tuttu

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in seçim öncesi açıkladığı ‘5 Hedef 50 Proje’ arasında yer alan, İsabey Mahallesi’nde bulunan sosyal konutların tadilatını içeren proje hayata geçiyor.

    Sengel, sözünü tuttu

    Sosyal belediyecilik kapsamında atılacak bu önemli adım öncesi sosyal konutlarda yaşayan vatandaşı ziyaret eden Sengel, “Sözlerimizi unutmuyoruz, doğruyu savunuyoruz, vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. Daha sağlıklı evlerde yaşamalarına yönelik düzenlemeler yapılacak. Belediye imkânlarımız el verdiği sürece bizden yardım isteyen tüm hemşerilerimizin yanında olmak, yaralarına biraz da merhem olabilmek, bizlere bu işi mutlulukla yapabilme gücü veriyor” dedi.

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