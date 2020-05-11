Sengel’den çat kapı ziyaret...

Başkan Sengel şehit anneleri, sağlık sorunları olan çocukların anneleri ve 40 yıldır engelli oğluna bakan bir annenin kapısını çaldı. Başkan Sengel, “Aklı evladında olan, yüreği evladı için atan tüm annelere ulaşmak isterdik. Onların anne yüreklerinden kocaman öpmek isterdik” diye konuştu. Ayrıca sokağa çıkma yasağı başlamadan önce belediye büfelerinden ekmek alan ve yasakla birlikte ihtiyaçları evlerine götürülen vatandaşlara da Başkan Sengel’in Anneler Günü özel çiçeği verildi.