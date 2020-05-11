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    HaberlerEge Haberleri Sengel’den çat kapı ziyaret...
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    11.05.2020 - 00:02 |

    Sengel’den çat kapı ziyaret...

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Anneler Günü’nde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

    Sengel’den çat kapı ziyaret...

    Başkan Sengel şehit anneleri, sağlık sorunları olan çocukların anneleri ve 40 yıldır engelli oğluna bakan bir annenin kapısını çaldı. Başkan Sengel, “Aklı evladında olan, yüreği evladı için atan tüm annelere ulaşmak isterdik. Onların anne yüreklerinden kocaman öpmek isterdik” diye konuştu. Ayrıca sokağa çıkma yasağı başlamadan önce belediye büfelerinden ekmek alan ve yasakla birlikte ihtiyaçları evlerine götürülen vatandaşlara da Başkan Sengel’in Anneler Günü özel çiçeği verildi.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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