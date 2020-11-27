Şenlendiren projede final

Türk Kızılayı tarafından haziran ayında başlatılan “Şenlendirme Projeleri” Türk Kızılayı Urla Şubesi’nin Hayata Bağlan Projesi ile final yaptı. İlçedeki çocuklar, Milli Basketbolcu Efe Aydan ile birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hem spor yaptı hem şarkılar söyledi. Düzenlenen programa Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can ile Türk Kızılayı Urla Şubsie Başkanı Nurgül Saltık da katıldı.