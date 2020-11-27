BİST1.3420.00EURO9.410.24USD7.880.18ALTIN458.03-0.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şenlendiren projede final
    ABONE OL
    27.11.2020 - 07:00 |

    Şenlendiren projede final

    Türk Kızılayı tarafından haziran ayında başlatılan “Şenlendirme Projeleri” Türk Kızılayı Urla Şubesi’nin Hayata Bağlan Projesi ile final yaptı.

    Şenlendiren projede final

    Türk Kızılayı tarafından haziran ayında başlatılan “Şenlendirme Projeleri” Türk Kızılayı Urla Şubesi’nin Hayata Bağlan Projesi ile final yaptı. İlçedeki çocuklar, Milli Basketbolcu Efe Aydan ile birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hem spor yaptı hem şarkılar söyledi. Düzenlenen programa Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can ile Türk Kızılayı Urla Şubsie Başkanı Nurgül Saltık da katıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Son dakika: Bakan Koca 'aktif hasta sayımız artıyor' diyerek duyurdu! Son 24 saatte 29.132 yeni vaka...

    Son dakika: Bakan Koca 'aktif hasta sayımız artıyor' diyerek duyurdu! Son 24 saatte 29.132 yeni vaka...

    Sıradaki Haber