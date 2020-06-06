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    HaberlerEge Haberleri Seralar mis gibi koktu!
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    06.06.2020 - 00:02 |

    Seralar mis gibi koktu!

    Urla’da seralar, havaların ısınmasıyla birlikte erken açan karanfillerle doldu.

    Seralar mis gibi koktu!

    Kokusu seraları dolduran beyaz, pembe ve kırmızı karanfiller, alıcı bekliyor. Çiçek üreticileri, mezatların haftada bir yapılması nedeniyle de işlerinin düştüğünü söylüyor. Urla’da 38 yıldır çiçek üreticiliği yapan Hakkı Çokyaşar (63), “30-40 gün devam edecek çiçek açma dönemimizin, bu yıl verimli geçmesini umuyoruz. Mezat için kesim işlemine devam edip, hazırlık yapıyoruz” dedi. Karanfilin en çok tercih edilen kokulu türünü yetiştirdiklerini ve bu yıl 25 bin dal karanfil ürettiklerini anlatan Mustafa Çokyaşar (39) da, “Bizim yetiştirdiğimiz karanfil kokusu nedeniyle tercih ediliyor. Karanfilin en çok istediği şey sıcak. Son bir haftadır çiçekler coştu” diye konuştu. l MELİS KARAKUZULU DHA

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