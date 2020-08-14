Serçin Mahallesi bembeyaz oluyor

Söke Belediyesi mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel kuru ot temizliklerinin, cadde ve sokakların kapsamlı temizliği yanında evler de beyaza boyanıyor. Pırıl pırıl görüntüden çok memnun kaldıklarını belirten Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, “Başkanımıza her zaman ulaşabiliyoruz. Yanına gitmemize bile gerek yok, taleplerimizi telefonla dahi bildirdiğimizde en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Levent Başkan gibi bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız“ dedi.