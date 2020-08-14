14.08.2020 - 00:01 |
Serçin Mahallesi bembeyaz oluyor
Söke Belediyesi mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel kuru ot temizliklerinin, cadde ve sokakların kapsamlı temizliği yanında evler de beyaza boyanıyor. Pırıl pırıl görüntüden çok memnun kaldıklarını belirten Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, “Başkanımıza her zaman ulaşabiliyoruz. Yanına gitmemize bile gerek yok, taleplerimizi telefonla dahi bildirdiğimizde en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Levent Başkan gibi bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız“ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.