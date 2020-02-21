21.02.2020 - 00:03 |
Sergi, kent mazisine yolculuğa çıkarıyor
Uşak Belediyesi, ilkler şehri olan Uşak’ın mazisini canlı tutmak adına, Belediye Ana Hizmet Binası içinde yer alan veznelerin bulunduğu geniş alanda, kente ait eski görselleri, halı ve kilimleri klasik müzik eşliğinde sergiliyor.
Gün içinde ödeme işlemi gerçekleştirmek üzere gelen vatandaşların dikkatle incelediği sergi, Uşaklılardan tam not aldı.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.