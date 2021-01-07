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    07.01.2021 - 00:02 |

    Sergi ücreti alınmayacak

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yönetiminde 2021 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı.

    Sergi ücreti alınmayacak

     İlk olarak Dutlulu, eski belediye hizmet binası alanına, aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilen Kültür ve Sanat Merkezi’ne gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun isminin verilmesi önergesi sundu. Karar oybirliğiyle kabul edildi. Mecliste, pazarcı esnafından iki ay sergi ücreti alınmaması önerisi geçti. Belediye kiracısı olan esnaftan kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmaması oy çokluğuyla kabul edildi.

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