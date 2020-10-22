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    HaberlerEge Haberleri ‘Seri istiyoruz’
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    22.10.2020 - 00:00 |

    ‘Seri istiyoruz’

    Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçıyla ilk galibiyetini alan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

    ‘Seri istiyoruz’

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, galibiyet özlemini sonlandırdıklarını belirtti, “Bu galibiyet yönetimimizin, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta çalışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz” dedi.

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