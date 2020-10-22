‘Seri istiyoruz’

Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, galibiyet özlemini sonlandırdıklarını belirtti, “Bu galibiyet yönetimimizin, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta çalışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz” dedi.