Şerife Teyze’nin hayali gerçekleşti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sırasında, yöreye özgü tel kırma tekniğiyle yapılan bir Türk Bayrağı hediye etti. Bayrağı çok beğenen ve kimin tarafından işlendiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, Karaburun’a bağlı Kösedere Köyü’nde ikamet eden 77 yaşındaki Şerife Zorlu’ya telefonla ulaşıp teşekkürlerini iletti. Kılıçdaroğlu’nun ‘Benden bir isteğin var mı’ sorusuna, “Bayrağın bir benzerini Anıtkabir’e hediye etmeyi çok istiyorum ama bugüne kadar başarılı olamadığım” yanıtını veren Zorlu’nun ise hayali gerçek oldu.



Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden birkaç saat sonra kendisini Anıtkabir Komutanlığı’ndan aradıklarını ve bayrağı memnuniyetle kabul edeceklerini ilettiklerini belirten Zorlu, çok duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını, verilen ölçülere uygun olarak bayrağı işlemeye başladığını söyledi. Erdoğan da, “Şerife Teyze, hemen bayrağı işlemeye başladı. Kendisi ile birlikte Anıtkabir’e teslim edeceğiz” diye konuştu.



Osmanlı döneminden bugüne Karaburun yöresinde yaygın olan tel kırma tekniği, Türk el nakışı sanatının en özgün örneklerinden birisini oluşturuyor. İşlemeye özel yassı bir tel ve özel iğne kullanılarak yapılan bu el sanatı, tellerin birbirine bağlantısı olmayacak şekilde makas kullanılmadan kırılması ile gerçekleşiyor.