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    HaberlerEge Haberleri Serinhisar’ın altyapı problemi kalmayacak
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Serinhisar’ın altyapı problemi kalmayacak

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu ve kanalizasyon parsel bağlantı çalışmaları ile doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarını inceledi.

    Serinhisar’ın altyapı problemi kalmayacak

    Zolan, devam eden doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının baştan aşağı değiştiğini, yağmursuyu hatlarıyla ilgili de çalışma yapıldığını anlattı, “Geçici değil, kalıcı çözümler üretiyoruz” dedi.

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