Serinhisar’ın altyapı problemi kalmayacak

Zolan, devam eden doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının baştan aşağı değiştiğini, yağmursuyu hatlarıyla ilgili de çalışma yapıldığını anlattı, “Geçici değil, kalıcı çözümler üretiyoruz” dedi.