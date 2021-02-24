Serinhisar’ın çehresi değişiyor

İstiklal Caddesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Zolan, vatandaşların dertlerini dinledi. İşçilerle birlikte beton kilit parke taşı döşeyen Zolan, “Biz çalışmalarımıza en zorundan, en maliyetlisinden ama olmazsa olmaz altyapıdan başladık. Çok şükür onu tamamladıktan sonra üst yapımızı yapıyoruz. Birçok alanda kilit parke taşı döşemeleri başladı. Ana caddelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Kilit parke taşı döşemeleriyle de vatandaşlarımızın ayağı toza çamura değmeyecek” dedi. Zolan, “Gençlik ve kültür merkezimiz, yeni kaymakamlık ve belediye binası, parklarımız, kısacası bir ilçede olması gereken birçok güzellikler yapıldı. Serinhisarımıza ne kadar hizmet etsek az” diye konuştu.