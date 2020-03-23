Şerit çektiler

BALIKESİR’in Edremit ilçesi’nde genellikle yaşlıların tercih ettiği meydan ve parklardaki banklar, vatandaş, ‘evde kalın’ uyarılarına rağmen sokağa çıkmaya devam edince, belediye ekiplerince kaldırıldı. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bazı bankların etrafına da şerit çekti.