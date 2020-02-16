16.02.2020 - 00:03 |
Sertel’in kanun teklifi salı günü görüşülecek
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, itfaiyeciliğin bir meslek olarak kabul edilmesi için sunduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’na geliyor.
18 Şubat Salı günü Meclis’te görüşülecek olan kanun teklifi kabul edildiği takdirde; ‘Genel İdari Hizmetler’ sınıfı altında görev yapan itfaiyeciler, başlı başına bir hizmet sınıfı içinde yer alıp mesleklerine özel haklarına kavuşmuş olacak.
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