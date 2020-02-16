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    HaberlerEge Haberleri Sertel’in kanun teklifi salı günü görüşülecek
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    16.02.2020 - 00:03 |

    Sertel’in kanun teklifi salı günü görüşülecek

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, itfaiyeciliğin bir meslek olarak kabul edilmesi için sunduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’na geliyor.

    Sertel’in kanun teklifi salı günü görüşülecek

    18 Şubat Salı günü Meclis’te görüşülecek olan kanun teklifi kabul edildiği takdirde; ‘Genel İdari Hizmetler’ sınıfı altında görev yapan itfaiyeciler, başlı başına bir hizmet sınıfı içinde yer alıp mesleklerine özel haklarına kavuşmuş olacak.

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