Serter, CHP Ekonomi Masası üyesi oldu

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyesi oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Ekonomi Masası tanıtım toplantısı sonrası konuşan Serter, “Türkiye yeniden üreten bir ülke olmak zorunda. Genç nüfusumuzla birlikte dinamik bir Türkiye’yi yeniden hep birlikte kuracağız. Türkiye’nin dört bir yanında esnafın, çiftçinin, turizmcinin, seyyar satıcının, sanayicinin, ticaret insanlarının sorunlarını duyan, bunu somut çözüm politikalarına dönüştüren bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bugün açıklanan ve benim de dahil olduğum Ekonomi Masası üyelerimizle ise iktidara yakın olduğumuzu tüm Türkiye’de atacağımız adımlarımızla göstereceğiz, bundan hiç şüphem yok. Masa üyeleri olarak Anadolu’yu karış karış gezeceğiz, halkımızı dinleyeceğiz, çözümlerimizi aktaracağız“ dedi.