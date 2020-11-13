BİST1.2720.00EURO9.110.20USD7.710.37ALTIN465.390.32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Serter, CHP Ekonomi Masası üyesi oldu
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Serter, CHP Ekonomi Masası üyesi oldu

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyesi oldu.

    Serter, CHP Ekonomi Masası üyesi oldu

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyesi oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Ekonomi Masası tanıtım toplantısı sonrası konuşan Serter, “Türkiye yeniden üreten bir ülke olmak zorunda. Genç nüfusumuzla birlikte dinamik bir Türkiye’yi yeniden hep birlikte kuracağız. Türkiye’nin dört bir yanında esnafın, çiftçinin, turizmcinin, seyyar satıcının, sanayicinin, ticaret insanlarının sorunlarını duyan, bunu somut çözüm politikalarına dönüştüren bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bugün açıklanan ve benim de dahil olduğum Ekonomi Masası üyelerimizle ise iktidara yakın olduğumuzu tüm Türkiye’de atacağımız adımlarımızla göstereceğiz, bundan hiç şüphem yok. Masa üyeleri olarak Anadolu’yu karış karış gezeceğiz, halkımızı dinleyeceğiz, çözümlerimizi aktaracağız“ dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber