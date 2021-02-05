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    HaberlerEge Haberleri Sertifikaları Rektör Çiçek’ten
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Sertifikaları Rektör Çiçek’ten

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MUDEM-HADYEK) ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUDEM) tarafından “Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu” düzenlendi.

    Sertifikaları Rektör Çiçek’ten

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MUDEM-HADYEK) ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUDEM) tarafından “Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu” düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, deney hayvanlarıyla yapılacak bilimsel çalışmalarda yer alacak araştırmacılara sertifikalarını verdi. Çiçek, “Ülkemizin ihtiyacı olan nihai ürüne yönelik çalışmalar göz ününde bulundurulduğunda hayvan deneylerinin önemi katlandı” dedi.

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