Servisçilere Çiğli’den moral

Başlatılan uygulama için Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ziyaretinde bulunan İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte, bu uygulama şoför arkadaşlarımıza moral oldu. Utku Başkanın öncülüğünde başlatılan bu uygulama temenni ederiz ki diğer diğer belediyelerimize de örnek olur” dedi.



‘Birlikte atlatacağız’



Belediye olarak, ilçedeki her vatandaşın ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Gümrükçü ise, “Okul kantinlerinde çalışan emekçilerimizden sonra şimdi de okullara servis yapan ancak bu süreçte çalışamayan şoförlerimize gıda kolisi dağıtımı başlattık. Çiğli halkıyla el ele verip bu günleri birlikte atlatacağız” diye konuştu.