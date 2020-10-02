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    02.10.2020 - 07:00 |

    Sesimizi duyun!

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan Aktepe’deki eski kurşun fabrikasının olduğu alanda toprağın zehir kustuğunu söyledi.

    Sesimizi duyun!

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan Aktepe’deki eski kurşun fabrikasının olduğu alanda toprağın zehir kustuğunu söyledi. Başkan Arda, “Bölgeye gittiğinizde nefes almakta zorlanıyorsunuz. Genziniz yanıyor. Bölgede astım ve kanser vakalarının arttığına dair bilgiler geliyor. Sadece Gaziemir’i değil, tüm İzmir’i zehirleyen bu alan artık temizlenmelidir. Lütfen artık sesimizi duyun. Bu sorunu ancak hep birlikte çözebiliriz” diye konuştu.

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