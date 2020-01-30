30.01.2020 - 00:03 |
‘Sesiniz olmaya devam edeceğim’
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu, “Araştırma komisyonu kuralım. Parti ayrımı yapmaksızın halıcılık sektörünün sorunlarının giderilcmesinde birlikte çalışalım” dedi.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.