‘Seslenen Adam’ın son teklisi beğenide

Sunuculuğu, şiirleri, yazarlığıyla da dikkat çeken Engin Dal, yeni teklisiyle hayranlarının karşına çıktı. ‘Seslenen Adam’ olarak da bilinen Dal, ‘Kimsenin Görmediği’ şarkısını Burcu Durmaz ile birlikte seslendirdi. Sözleri Bektaş Şenel’e, müzik ve düzenlemesi Piano Turca’ya klip yönetmenliği ise Uğur Ahurcu’ya ait olan Kimsenin Görmediği, tüm dijital platformlarda.