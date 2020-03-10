10.03.2020 - 00:11 |
‘Sessiz dostlarımızı barındırmalıyız’
Menemen Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Görer ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyaret etti.
Yerleşke çevresinde bulunan kulübeler aracılığıyla can dostlara barınma olanağı sunulması ve yemek verilmesiyle ilgili detaylar görüşüldü.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.