Sessiz dünyada sanat

Açılışta Celin Dion’un Titanik müziği eşliğinde sunulan video büyük ilgi gördü. “Amiral’in Duygu Denizinden”, “Dünden Kalan” şiir kitapları da bulunan Totrakan’ın, sergide 54 yağlı boya eseri yer alıyor. 2005 yılında sualtı ressamı olan Andre Laban ile Fethiye’de dalıp resim yaparak dünyada ikinci, Türkiye’de su altında resim yapan ilk ressam ünvanını alan Ekmel Torrakan, “İzmir’deki ile birlikte 23. kişisel sergimi açmış bulunuyorum. Yaptığım resimler Amerika, Belçika ve Libya’daki bazı koleksiyonerlerde yer alıyor” dedi.