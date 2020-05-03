BİST101.110-0.48EURO 7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sessiz dünyada sanat
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Sessiz dünyada sanat

    Emekli Koramiral Ekmel Totrakan, su altı belgeselcisi Haluk Cecan anısına, “Sessiz Dünyada Sanat ve Ölü Doğa” isimli resim sergisini, İzmir Türk-Amerikan Derneği’nde açtı.

    Sessiz dünyada sanat
    Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Açılışta Celin Dion’un Titanik müziği eşliğinde sunulan video büyük ilgi gördü. “Amiral’in Duygu Denizinden”, “Dünden Kalan” şiir kitapları da bulunan Totrakan’ın, sergide 54 yağlı boya eseri yer alıyor. 2005 yılında sualtı ressamı olan Andre Laban ile Fethiye’de dalıp resim yaparak dünyada ikinci, Türkiye’de su altında resim yapan ilk ressam ünvanını alan Ekmel Torrakan, “İzmir’deki ile birlikte 23. kişisel sergimi açmış bulunuyorum. Yaptığım resimler Amerika, Belçika ve Libya’daki bazı koleksiyonerlerde yer alıyor” dedi.

    Sessiz dünyada sanat

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber