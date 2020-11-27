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    HaberlerEge Haberleri ‘Sessiz kalmayın’
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    27.11.2020 - 07:00 |

    ‘Sessiz kalmayın’

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir stant açıldı.

    ‘Sessiz kalmayın’

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir stant açıldı. Vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi, bilgilendirici broşürler ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi olan turuncu maskeler dağıtıldı. Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kadına yönelik şiddet hiçbir koşulda sessiz kalınmaması gereken bir insanlık suçudur” dedi.

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