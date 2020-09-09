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    09.09.2020 - 00:15 |

    Sessiz olun ders var!

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilen dönemde okullarına uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için sessizlik çağrısında bulundu.

    Sessiz olun ders var!

    Zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Başkan İduğ, “Uzaktan eğitim sürecinde en büyük görev çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlama anlamında velilere düşüyor. Onlar gereğini tabi ki yapacaktır ama ev dışarıdan gelecek gürültünün de önüne geçmek gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan gürültüye neden olan işlerini 08.30-14.30 saatleri arasında yapmamalarını, yüksek sesle müzik dinlemelerini, yayın yapmamalarını, sürücülerden de zorunlu olmadıkça korna çalmamalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

    Biz de dikkat edeceğiz

    “Çocuklarımızın için sessiz olalım” sözleriyle çağrı yapan Başkan İduğ, belediye olarak çalışma ve hizmetlerini yürütürken aynı hassasiyetle hareket edeceklerini ifade ederek ilgili birimlere daha dikkatli olmaları için gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

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