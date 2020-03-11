11.03.2020 - 00:03 |
Sessiz protesto
Ayvalık Belediyesi Kent Konseyi’nin düzenlediği sessiz yürüyüşte, hem kadın cinayetleri ve eşitsizlik protesto edildi hem 8 Mart kutlandı. Öğretmen evi önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüyen kadıları karşılayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, kırmızı karanfil dağıttı. Yürüyüşe katılanlar, “Biz kadınlar her platformda eşit temsil hakkımızı, kadın cinayetlerinin son bulmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu nedenle biraradayız ve birarada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.