Sessiz protesto

Ayvalık Belediyesi Kent Konseyi’nin düzenlediği sessiz yürüyüşte, hem kadın cinayetleri ve eşitsizlik protesto edildi hem 8 Mart kutlandı. Öğretmen evi önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüyen kadıları karşılayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, kırmızı karanfil dağıttı. Yürüyüşe katılanlar, “Biz kadınlar her platformda eşit temsil hakkımızı, kadın cinayetlerinin son bulmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu nedenle biraradayız ve birarada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.