Sessiz şampiyonlar

Uyanık ve Talayhanın şimdiki hedefi, Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu kazanmak. Söke’de oturan Mehmet Ali Uyanık ve Yadigar Talayhan, Aydın Judo Kulübü Başkanı Mustan Şimşek’le tanışınca bu spora merak sardı. Bunun üzerine 2 arkadaş, Şimşek’ten kendilerini çalıştırmasını istedi. Judoyu çok seven iki arkadaş, azimle çalışmalarını sürdürdü ve 4 aylık antrenmanın ardından 25 Ocak’ta Kilis’te yapılan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’na katıldı. Mehmet Ali Uyanık ‘60 kiloda’, Yadigar Talayhan ise ‘78 kiloda’, kendileri gibi işitme ve duyma engelli sporcuları yenerek Türkiye şampiyonu oldu.