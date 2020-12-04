Sessizlerin sesi, umudu oluyor

URLA’DA işitme engelli annesi Özlem ve babası Tarık Serin’le yaşayan üniversite öğrencisi Derin Serin (18), onların hem kulağı hem dili oluyor. Küçük yaşta öğrendiği işaret dili sayesinde anne ve babasına günlük işlerinde yardımcı olan, dışarıda onlara tercümanlık yapan Serin, işaret dili eğitmenliği sertifikası aldı. Küçüklüğünden beri işaret dili eğitmeni olmanın hayalini kurduğunu anlatan Serin, “Ailem nedeniyle eğitmen olmayı çok istiyordum. Şimdi iki grupla çalışıyorum. Onlara bir şeyler öğretmek benim için bir zevk. Çünkü ben bunu bir görev olarak görmüyorum. Belgemi ekim ayında aldım ve hemen derslere online olarak başladım. Dünya üzerinde 3 milyon işitme engelli var. Bana kalsa yeryüzündeki herkese işaret dili öğretirim” dedi. İşitme engellilerle ilgili birçok sosyal sorumluluk projesi fikri olduğunu kaydeden Serin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Haluk Levent’le tanışmak istediğini belirtti.