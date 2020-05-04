Sessizlik!

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yurdun önemli meydanlarını drone’la görüntüleyerek tarihi anları kayıt altına aldı. İzmir Konak ile Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları da her zamanki görüntülerinden uzak, sessiz bir halde kameralara yansıdı.