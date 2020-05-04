04.05.2020 - 00:05 |
Sessizlik!
Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yurdun önemli meydanlarını drone’la görüntüleyerek tarihi anları kayıt altına aldı. İzmir Konak ile Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları da her zamanki görüntülerinden uzak, sessiz bir halde kameralara yansıdı.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.