21.03.2020 - 00:02 |
Sevdikleriniz emin ellerde
Butik hastane hizmeti ve uzman kadrosuyla hizmet veren Özel İlgim Yaşlı Bakım Merkezi, tıbbi desteğe ihtiyacı olan yaşlılara ve hastalara sağlıklı bir yaşam sunuyor.
Bünyesinde uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen bulunan merkez; geriatri, demans, alzheimer, parkinson, terminal dönem kanser, felçli ve nekahat döneminde bulunan trakeostomili, kolostimili ve pegli hastalara ev sahipliği yapıyor. Her odada, hastane tipi motorlu ve havalı yataklar, sedye asansörü, merkezi klima sistemi, yatak başı çağrı butonları gibi modern tıbbi donanım bulunuyor. Merkezin, palyatif bakım bölümünde bulunan hepa filtreli hijyenik klima sistemiyle de enfeksiyon riski minimuma iniyor.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.