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    21.03.2020 - 00:02 |

    Sevdikleriniz emin ellerde

    Butik hastane hizmeti ve uzman kadrosuyla hizmet veren Özel İlgim Yaşlı Bakım Merkezi, tıbbi desteğe ihtiyacı olan yaşlılara ve hastalara sağlıklı bir yaşam sunuyor.

    Sevdikleriniz emin ellerde

    Bünyesinde uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen bulunan merkez; geriatri, demans, alzheimer, parkinson, terminal dönem kanser, felçli ve nekahat döneminde bulunan trakeostomili, kolostimili ve pegli hastalara ev sahipliği yapıyor. Her odada, hastane tipi motorlu ve havalı yataklar, sedye asansörü, merkezi klima sistemi, yatak başı çağrı butonları gibi modern tıbbi donanım bulunuyor. Merkezin, palyatif bakım bölümünde bulunan hepa filtreli hijyenik klima sistemiyle de enfeksiyon riski minimuma iniyor.

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