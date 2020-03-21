Sevdikleriniz emin ellerde

Bünyesinde uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen bulunan merkez; geriatri, demans, alzheimer, parkinson, terminal dönem kanser, felçli ve nekahat döneminde bulunan trakeostomili, kolostimili ve pegli hastalara ev sahipliği yapıyor. Her odada, hastane tipi motorlu ve havalı yataklar, sedye asansörü, merkezi klima sistemi, yatak başı çağrı butonları gibi modern tıbbi donanım bulunuyor. Merkezin, palyatif bakım bölümünde bulunan hepa filtreli hijyenik klima sistemiyle de enfeksiyon riski minimuma iniyor.