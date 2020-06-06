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    HaberlerEge Haberleri Sevgi Yolu’nda su baskınlarına son
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    06.06.2020 - 00:03 |

    Sevgi Yolu’nda su baskınlarına son

    BAYRAKLI Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağmurda yaşanan sorunların önüne geçmek için çalışma başlattı.

    Sevgi Yolu’nda su baskınlarına son

    Başkan Serdar Sandal, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ve Büyükşehir Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mustafa Teloğlu ile birlikte Sevgi Yolu’nda inceleme yaptı. Çalışma kapsamında yeni yağmur suyu kanalları yapılacak ve birikintiye neden olan yağmur suyunun ara yollardan girmesi engellenecek.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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