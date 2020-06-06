Sevgi Yolu’nda su baskınlarına son

Başkan Serdar Sandal, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ve Büyükşehir Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mustafa Teloğlu ile birlikte Sevgi Yolu’nda inceleme yaptı. Çalışma kapsamında yeni yağmur suyu kanalları yapılacak ve birikintiye neden olan yağmur suyunun ara yollardan girmesi engellenecek.