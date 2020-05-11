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    HaberlerEge Haberleri ‘Sevgilerin en yücesine layıklar’
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    11.05.2020 - 00:02 |

    ‘Sevgilerin en yücesine layıklar’

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı, kendilerine hak ettikleri sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini söyledi.

    ‘Sevgilerin en yücesine layıklar’

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı nedeniyle annelerin gününü kutlamak için cuma günü semt pazarını ziyaret eden Başkan Karakayalı, emekçi ve alışveriş yapan annelere gül dağıttı. Başkan Karakayalı, “Öyle anneler vardır ki yetiştirdiği evlat tarafından kurulan Cumhuriyet, sonsuza kadar bir ulusa ışık tutar. Öyle anneler vardır ki yetiştirdiği evlat vatan için canını verir. Her daim baş tacımız olan annelerimiz sevgilerin en yücesine layıktır” dedi.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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