‘Sevgilerin en yücesine layıklar’

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı nedeniyle annelerin gününü kutlamak için cuma günü semt pazarını ziyaret eden Başkan Karakayalı, emekçi ve alışveriş yapan annelere gül dağıttı. Başkan Karakayalı, “Öyle anneler vardır ki yetiştirdiği evlat tarafından kurulan Cumhuriyet, sonsuza kadar bir ulusa ışık tutar. Öyle anneler vardır ki yetiştirdiği evlat vatan için canını verir. Her daim baş tacımız olan annelerimiz sevgilerin en yücesine layıktır” dedi.