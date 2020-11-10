‘Sevgimiz hiç bitmeyecek’

Başkan Ergün, “57 yıllık kısa ömrüne zaferleri, başarıları, yenilikleri, reformları ve köklü değişiklikleri sığdıran büyük insan, Türk milletine duyduğu derin sevgi ve bağlılıkla karanlığı yarmış, aynı zamanda imkânsız denilen ne varsa üstesinden gelmiştir. Gönlümüzde Atatürk sevgisi hiç bitmeyecek” dedi.