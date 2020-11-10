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    HaberlerEge Haberleri ‘Sevgimiz hiç bitmeyecek’
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    10.11.2020 - 00:03 |

    ‘Sevgimiz hiç bitmeyecek’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat edişinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

    ‘Sevgimiz hiç bitmeyecek’

    Başkan Ergün, “57 yıllık kısa ömrüne zaferleri, başarıları, yenilikleri, reformları ve köklü değişiklikleri sığdıran büyük insan, Türk milletine duyduğu derin sevgi ve bağlılıkla karanlığı yarmış, aynı zamanda imkânsız denilen ne varsa üstesinden gelmiştir. Gönlümüzde Atatürk sevgisi hiç bitmeyecek” dedi.

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