Sevgiyle kucaklıyor

122 kedi ve 127 köpeği barındıran; bakım, tedavi ve kısırlaştırma hizmetlerinin yanı sıra sahiplendirme çalışmaları da yapan Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokaktaki can dostlara kucak açıyor.

Merkeze gelen tüm hayvanlar ilk olarak sağlık taramasından geçiriliyor. Hasta olduğu tespit edilenler vakit kaybetmeden tedaviye alınıyor. Uygulanan tüm tetkiklerin, işlemlerin ve verilen ilaçların takip kartları aracılığıyla kayıt altına alındığı merkezde, tedavisi tamamlanan hayvanlar ise kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırma işleminin ardından belirli bir yaşam alanı olanlar alındıkları yere bırakılırken diğerleri merkezde bakılıyor. Sağlık taramasında herhangi bir sorunu bulunmadığı tespit edilenlerin ise rehabilitasyonu sağlanıp günlük beslenme ve bakımları yapılıyor.

Tüm Ada seferber

Merkezin kuru mama ve ilaç ihtiyacı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kuru mama dışında kalan yemek ihtiyacı ise Kuşadası Belediyesi’nin girişimleri ile turistik tesislerden ve zincir marketlerden karşılanan merkez, ayrıca sokak hayvanlarını ücretsiz olarak sahiplendirerek ömürlük yuvalarına kavuşmalarına aracılık ediyor.

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Kuşadası sahilinde faaliyet gösteren faytonları kaldıran, Haybulans projesini hayata geçiren ve Can Dostlar Defin Alanı adıyla bir hayvan mezarlığı açan Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yaşayan tüm canlılardan sorumlu oldukları ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl nisan ayında yapılan bir protokolle Kuşadası Belediye’nin sorumluk alanına geçen merkezde üç uzman veteriner ile bir veteriner teknisyenin 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Günel, “Her konuda şeffaf, kendisine güvenen bir belediyeyiz. Çok sevdiğimiz ve büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz can dostlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile ilgili olarak da elbette ki kendimize güveniyoruz. Merkezimiz ziyarete açıktır. İsteyen tüm vatandaşlarımız arzu ettikleri her zaman merkezimizi ziyaret ederek orada konuk ettiğimiz sevimli dostlarımızın bakımlarının nasıl büyük bir sevgi ve özenle yapıldığını görebilirler. Can dostlarımız Büyükşehir ve hayvansever hemşehrilerimizin desteği ile merkezimizde en iyi koşullarda yaşamlarını sürdürüyor” diye konuştu.

BİNLERCE CANA YUVA

18 ayda 1626’sı köpek, 1489’u kedi olmak üzere toplam 3115 can dostu misafir eden Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 778’i köpek, bin 289’u kedi olmak üzere 2 bin 17’sini ise kısırlaştırıldı. Aralarında hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak üzere faaliyet gösteren Haybulans ve vatandaşlar aracılığıyla getirilenlerin de bulunduğu

toplam 4 bin 589 can dost ise tedavi altına alındı.