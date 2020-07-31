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    HaberlerEge Haberleri ‘Sevinci büyütelim’
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    31.07.2020 - 00:04 |

    ‘Sevinci büyütelim’

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Kurban Bayramı’nın, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diledi.

    ‘Sevinci büyütelim’

    “Bayramlar, hakkın, hakikatin, adaletin, iyinin, güzelin, mazlumun, fakirin, açın, kimsesiz ve muhtaçların yanında olma zamanıdır” diyen Saygılı, şöyle konuştu:

    ‘Paylaşma günü’

    “Bayramlar, sevinçlerin büyütüldüğü ender zamanlardır. Bu Kurban Bayramında da sevinçleri dünya çapında büyütmeli, hüzünleri paylaşmalıyız. Aile ve akrabalarımızın gönüllerini almalı, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil; birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, paylaşma ve dayanışma günleri olarak idrak etmeliyiz.”

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