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    HaberlerEge Haberleri Sevinçleri gözlerinden okundu
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    14.02.2021 - 00:02 |

    Sevinçleri gözlerinden okundu

    Burhaniye Belediyesi ile Burhaniye Eğitime Destek Derneği, Yaylacık Mahallesi’nde çocukların ihtiyaçlarını karşıladı.

    Sevinçleri gözlerinden okundu

    Meclis üyeleri Elvan Aslan, Songül Erkeskin, Serap Uysal ve Çiğdem Karasakal Avcu’nun ziyaret ettiği mahallede, miniklere tablet, bot, mont ve oyuncaklar hediye edildi. Burhaniye’deki her bir çocuğu önemsediklerini ifade eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Özellikle son zamanlarda uzaktan eğitim sistemi çocuklarımızın tablet ihtiyacını gözler önüne serdi. Bizim de üzerimize düşen ilçemizin en ücra köşesinde bile eğitim alabilmek için çabalayan o miniklerimize en iyi eğitimi almasını sağlamak. Bunun için kurduğumuz derneğimiz şimdiye kadar yüzlerce çocuğumuzun yüzünü güldürdü” dedi.

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