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    HaberlerEge Haberleri Sevinçlerini paylaşıyor
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    20.10.2020 - 00:03 |

    Sevinçlerini paylaşıyor

    Narlıdere Belediyesi’nin 2019 yılında başlattığı, pandemi döneminde ara veren Hoşgeldin Bebek uygulaması yeniden başladı.

    Sevinçlerini paylaşıyor

    Anne-baba olan çiftlere dağıtılan yenidoğan setleri, hem yüzleri güldürdü hem de aile ekonomisine katkı sağladı. Son iki ayda 100’ün üzerinde aileye ulaşıldı. Sürpriz ziyaretlerde içinde bebek bezi, zıbın takımı, pudra, kolonyalı mendil ve şampuan gibi çeşitli bakım ürünleriyle Başkan Ali Engin’in mektubunun yer aldığı çantalar hediye edildi. Şimdiye kadar bine yakın ailenin mutluluğunu paylaştığını kaydeden Başkan Engin, “Vatandaşlarımızın iyi günde de kötü günde de yanındayız” diye konuştu.

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