Sevindik ve Sümer’e kadın çocuk merkezi

Önce Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, sonra Sümer’deki tesis törenlerle faaliyete girdi. Merkezlerin birçok alanda faaliyet göstereceğini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Kadınlarımız ve çocuklarımız özellikle eğitim ve sağlıkta eşit haklara sahip olacak. Sizlerin belli sıkıntılarını bu merkezlerimizle çözeceğiz. Yabancı dil kursundan akıl oyunlarına, satrançtan ana derslere kadar birçok alanda faaliyet göstereceğiz. Kadınlarımızı, annelerimizi de unutmadık. Onlar için de spor merkezleri olacak” dedi.



Kreş müjdesi



Başkan Doğan ayrıca Sevindiklilere müjde verdi, “Sevindik Halk Kreşimiz 30 Ağustos’ta hizmete açılacak. Göreve gelmeden önce ne söz verdiysek, hepsini bir bir gerçekleştireceğiz. Her şey Merkezefendi için” diye konuştu. Doğan, “Kadın istihdamını artırmak, çocuklarımızın doğru düzgün arttırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kreş ve kadın kooperatifini açtık. Merkezlerimize bin kaydımız var. Bu yüzden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Buralara sahip çıkmak sizin elinizde” şeklinde konuştu.